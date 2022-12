Zaginął krasnal. Szczecin poszukuje Życzliwka.

Został uprowadzony spod Teatru Lalek Pleciuga. Do zdarzenia doszło w nocy z 21 na 22 grudnia.



Życzliwek ma ok. 35 cm wzrostu, mosiężny płaszczyk i szpiczastą czapkę, w prawej ręce trzyma słonecznik, a w lewej walizkę.



To jeden z najpopularniejszych wrocławskich krasnali, który promuje ideę życzliwości, trafił do Szczecina w ramach projektu Koalicja Miast.



Każdy, kto widział Życzliwka proszony jest o poinformowanie Teatru Lalek.