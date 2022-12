Światełka na choinkach, strażacy apelują

Strażacy apelują o rozwagę przy świątecznym rozświetlaniu choinek i domów.

W każde święta życzą, by choinki się świeciły, a nie paliły.



- Dlatego ważne jest, co stawiamy w pobliżu choinek - mówi Antoni Ryszczuk z Państwowej Straży Pożarnej. - Dekoracje świąteczne z otwartym ogniem, podgrzewacze, świeczki stawiane dla upiększania nastroju mogą spowodować różne zagrożenia. Wszystkie elementy, które dodają blasku świąt, muszą być dobrze przejrzane.



W Polsce coraz popularniejsze są lampki montowane na balkonach i elewacjach domów. Trzeba być jednak ostrożnym przy ich montowaniu. - Klamki za zewnątrz także upiększają nasze mieszkania. Podłączenie ich bez sprawdzenia instalacji, jest niebezpieczne. Pamiętajmy, żeby nie były podłączane na zewnątrz, gdzie jest śnieg i kałuże, aby wtyczki miały odpowiednie zabezpieczenia. Najlepiej jest przeciągnąć kable do zamkniętego pomieszczenia - mówi Ryszczuk.



Strażacy przypominają, że każde kolejny sznur lampek dodatkowo obciąża instalację elektryczną, a jej przeciążenie może być przyczyną pożaru.