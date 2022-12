Zaproszenie na Pasterkę. Transmisja w Radiu Szczecin

Radio Szczecin przeprowadzi bezpośrednią transmisję z Pasterki. Początek Mszy Świętej w szczecińskiej katedrze o północy w Wigilię Bożego Narodzenia.

Transmisja o północy na antenie Radia Szczecin.

Kulminacyjnym momentem naszej radości z Bożego Narodzenia będzie udział w mszy świętej pasterskiej - mówi ks. Maciej Wagner ze szczecińskiej katedry.- Będziemy podobni do pasterzy, którzy jako pierwsi dowiedzieli się o tym, że narodził się Mesjasz i Zbawiciel i czym prędzej pobiegli, by zobaczyć czy to prawda, by przekonać się na własnej skórze, czy rzeczywiście to wydarzenie jest prawdziwe. Pobiegli, by spotkać się z nowonarodzonym Zbawicielem Świata - podkreśla ks. Wagner.Zapraszamy do katedry, ale i przed radioodbiorniki - dodaje ks. Wagner.- Zapraszamy wszystkich chorych, przebywających w szpitalach, w hospicjach, tych którzy niestety tego dnia będą musieli pełnić swoje funkcje i obowiązki - zaznacza ksiądz Maciej Wagner.