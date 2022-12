Wigilia przy katedrze i tysiąc paczek dla potrzebujących [WIDEO, ZDJĘCIA]

Rozdali tysiąc paczek z żywnością dla bezdomnych i potrzebujących przy szczecińskiej katedrze. Po wspólnej wigilii i ciepłym posiłku, podarunki, przygotowane przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, otrzymało 500 osób.

- Ciężko mi, ale tu jest zawsze miło. Była w ubiegłym roku, siedziałam, zjadłam. Ta paczka mi do końca nie starczy, bo święta trwają parę dni, ale to miły gest ze strony Kościoła i wszystko się przyda. To wzruszająca chwila - mówili uczestnicy wieczerzy.W rozdawaniu paczek wolontariuszom pomagał wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Ci ludzie, którzy tu są uczą nas bardzo wiele pokory i wymagają od nas, żebyśmy się nad nimi pochylili, spotkali się i podzielili tym, co mamy. Myślę, że to niezwykle ważne - powiedział wojewoda.Wspólna wigilia dla potrzebujących odbyła się w namiocie przy szczecińskiej katedrze.