Największa wigilia w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Prawie 300 osób zebrało się w kołobrzeskiej hali Milenium. Trwa największa wigilia w mieście.

„Wigilia dla Samotnych”, po przerwie spowodowanej pandemią, powróciła do hali Milenium. Przygotowania do tego wydarzenia trwały od początku listopada. Wolontariusze fundacji „Wolne Miejsce” najpierw zbierali dary, a ostatnie dni poświęcili na przygotowanie dań, które znalazły się na największym wigilijnym stole w Kołobrzegu.



Kamil Barwinek, koordynator akcji mówi, co czeka na osoby, które pojawiły się w hali Milenium. - 12 tradycyjnych potraw, barszczyk z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, świąteczny bigos, sałatka jarzynowa, ryba w czterech postaciach, ciasta, słodycze i owoce, wspólne kolędowanie i co bardzo ważne dla tych osób, można było porozmawiać. Był opłatek i modlitwa - wymienia Barwinek.



Poza kolacją wigilijną wolontariusze przygotowali także sto paczek dostarczonych do osób, które z uwagi na stan zdrowia nie mogły pojawić się na spotkaniu. Jest to już ósma edycja akcji „Wigilia dla Samotnych” zorganizowana w Kołobrzegu. Podobne spotkania odbywają się także w Warszawie, Łodzi czy Olsztynie.