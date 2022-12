Trzebiatów: Zatrucie tlenkiem węgla

Jedna osoba trafiła do szpitala, po tym jak w jej mieszkaniu ulatniał się tlenek węgla. Do zdarzenia doszło w Trzebiatowie. Musiała interweniować straż pożarna.

To już kolejne w ostatnich dniach zatrucie czadem w Zachodniopomorskiem. W sobotę do podobnego zdarzenia doszło w Uninie, w powiecie koszalińskim. Tam również jedna osoba została podtruta. A w piątek - w Koszalinie. W jednym z bloków ulatniał się czad, dwie osoby trafiły do szpitala, a mieszkańcy zostali ewakuowani.Filip Hajnus, ratownik medyczny ze szpitala MSWiA w Warszawie, wyjaśnia, że skuteczną ochroną przed czadem jest profilaktyka, czyli dbanie o drożność przewodów wentylacyjnych w domu oraz instalowanie czujek czadu. "Jeżeli mamy do czynienia z podejrzeniem zaczadzenia, wezwijmy służby ratownicze dzwoniąc pod numer 112" - mówi ratownik. "Powiedzmy gdzie jesteśmy i co się stało. Nie wchodźmy do pomieszczeń, w których przebywają osoby zaczadzone, ponieważ również możemy wtedy ucierpieć" - ostrzega Filip Hajnus.Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia - przy dużych stężeniach tego gazu - może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność krążeniowo-oddechowa i śmierć.Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, który występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne właściwości toksyczne.