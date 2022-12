Boże Narodzenie w ludzkich sercach

Dziś Boże Narodzenie. To najbardziej rodzinne święta, chociaż w hierarchii ważności w Kościele ustępują Świętom Wielkanocnym.

Hubert Kaczmarek jest ojcem pięciorga dzieci. W tym blisko półrocznego Adasia, który urodził się o trzy miesiące za wcześnie. Wtedy rozpoczęła się walka o życie dziecka. - Zaufaliśmy Panu Bogu bezgranicznie i powiedzieliśmy, że wszystko oddajemy w jego ręce. Wierzyliśmy, że Bóg może wszystko i może uczynić cud, że Adaś będzie z nami, pomimo wszystkich trudności i chorób, które wynikły w trakcie hospitalizacji. Dla nas to tak naprawdę cud, tak jak cudem było narodzenie Pana Jezusa - podkreśla Kaczmarek.Szymon Jurksztowicz ze wspólnoty Emmanuel przyznaje, że Chrystus rodzi się w nim codziennie. Pierwszy raz podczas mszy św. a potem w trakcie adoracji, po której doznaje pocieszenia i nowego spojrzenia na rzeczywistość. - Przede wszystkim się to objawia z reguły większą cierpliwością do samego siebie, mojej rodziny, w pracy do ludzi, którzy mnie otaczają - dodaje Jurksztowicz.Więcej o Bożym Narodzeniu w ludzkich sercach i życiu w dzisiejszej audycji katolickiej "Religia na fali". Szczegóły na radioszczecin.pl/religia