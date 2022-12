Nie wyrzucaj jedzenia! Zanieś do Jadłodzielni

Szczecińskie Jadłodzielnie czekają na żywność. Na terenie miasta znajduje się 11 punktów, gdzie można przynosić zapakowane jedzenie, które nie przekroczyło terminu przydatności do spożycia.

Teraz, w okresie świąt, do specjalnych szafek wkładać można ciasta i wigilijne potrawy - wystarczy je tylko starannie zapakować, opisać i wskazać datę przygotowania.Jadłodzielnie znajdują się, na lewobrzeżu w 9 miejscach: na Łokietka 22, na Św. Ducha 2, na Wielkopolskiej 32, na Reymonta - przy Ryneczku Pogodno, na Szczecińskiej 12, na Nad Odrą 18, na skrzyżowaniu Kwiatowej z Okulickiego, na Chmielewskiego 18, w Off Marinie oraz w lokalu przy Żółkiewskiego - tam można będzie przynosić jedzenie od wtorku, od 10 do 17.Są też dwa punkty na prawobrzeżu. Na Targowisku "Zdroje" oraz w parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Czarnogórskiej w Dąbiu, naprzeciwko cmentarza.Jadłodzielnia w Szczecinie działa od 2017 roku.