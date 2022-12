Wigilia działaczy antykomunistycznych i ważne wspomnienia

Zamiast spotkania z rodziną przy wigilijnym stole, świąteczna kolacja za kratami z współosadzonymi - szczecińscy opozycjoniści wspominają święta spędzone w czasach PRL-u, kiedy byli internowani za walkę o wolną Polskę.

Jednym z takich działaczy był Wojciech Woźniak, który za swoją działalność antykomunistyczną w 1987 roku w Boże Narodzenie był osadzony w areszcie przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie.- Mieliśmy opłatek, złożyliśmy sobie życzenia, była krótka kolacja, z jedzenia, które dostaliśmy w paczkach. Potem chwilę posiedzieliśmy i po cichu pośpiewaliśmy kolędy. Wszyscy poszli płakać do poduszki, bo święta spędza się zawsze przy rodzinie. To był smutny dzień i wieczór - podkreślił Woźniak.- Pies naczelnika był lepiej traktowany niż my, jako więźniowie polityczni. Co mieliśmy, to razem kładliśmy na stół i staraliśmy się życzyć sobie wszystkiego dobrego i szybkiego powrotu do wolnej ojczyzny - wspominał Andrzej Muchniewicz.- Byłem opozycjonistą, chcieliśmy, żeby ten świat był lepszy. Patrząc na Zachód, tęskniliśmy za tym. Na przyszły rok życzę wszystkim, żebyśmy czuli się, jak jeden wielki piękny naród - zaznaczył Jerzy Wiśniewski.Szczecińscy działacze opozycji antykomunistycznej spotkali się na wspólnej wigilijnej wieczerzy. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Polskich Wartości.