Wspólne kolędowanie to "pogłębienie wiary i więzi z Bogiem" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kościół pw. Świętego Jana Bosko w Szczecinie rozbrzmiał śpiewem kolęd.

Po godzinie 17 wierni zebrali się, aby wspólnie śpiewać, świętując Boże Narodzenie.



- Co roku zawsze w Boże Narodzenie zapraszamy naszych parafian do wspólnego kolędowania. W treści kolęd mamy zapisaną całą historie zbawienia. Podaną w bardzo przestępnej formie. Wiele kolęd ma bardzo głęboką myśl teologiczną, dlatego to nie tylko chodzi o śpiew, ale także o pogłębienie swojej wiary i więzi z panem Bogiem - mówi ks. Mariusz Węcławek, proboszcz parafii Świętego Jana Bosko w Szczecinie.



Również w poniedziałek o godzinie 17 w kościele przy Witkiewicza będzie można wspólnie zaśpiewać kolędy.