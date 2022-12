Zdjęcie ilustracyjne. Fot. pixabay.com / Achim Scholty (domena publiczna)

2,5 mln złotych na ratowanie zabytków przekaże Urząd Marszałkowski. Wioski składać można do końca stycznia.

Może to zrobić każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.



Maksymalna wnioskowana kwota dotacji na jedno zadanie nie może przekroczyć 120 tys. zł. Jak informują urzędnicy, ze wsparcia najczęściej korzystają gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne.



Urząd od 2007 roku przeznaczył ponad 18 mln zł na ratowanie zabytków. To łącznie ponad 600 umów na przeprowadzenie prac lub przygotowanie niezbędnej dokumentacji.