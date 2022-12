Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Posterunek policji powstanie w Kliniskach Wielkich. 150 tysięcy złotych do inwestycji dołoży gmina Goleniów.

Ma to wystarczyć na opracowanie dokumentacji projektowej budynku. Posterunek ma powstać na terenie należącym do Lasów Państwowych. Trwają prace nad przejęciem gruntów.



Jak na razie najbliższy posterunek policji znajduje się w oddalonym o 14 kilometrów Goleniowie, co stanowi problem dla mieszkańców. - Uważamy, że opieka policji jest tutaj bardzo potrzebna. - Żeby komunikacja była szybsza, bo jeżeli będzie na naszym terenie dzielnicowy, to może ludzie będą bardziej go znać, bo Goleniów, to trochę dla nas, jak zagranica - podkreślają mieszkańcy.



Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie inwestycję chce umieścić w planach inwestycyjnych Komendy Głównej na rok 2023.