Jadłodzielnia w Dąbiu wypełnia się jedzeniem i miłością [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nowopowstała Jadłodzielnia przy kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbiu już wypełnia się pierwszymi świątecznymi przysmakami.

Szafka znajduje się przy ul. Czarnogórskiej 68. Jak mówi proboszcz parafii ksiądz Marian Augustyn, święta otwierają serca, ale wsparcie potrzebne jest przez cały rok.- W czasie świąt tak naprawdę dzielimy się tym co nam zostaje, a większą pewną wartość ma to, co ofiarujemy od siebie poza tym czasem świątecznym, poza tym co nam zbywa. Zawsze zachęcam, żeby było coś od siebie, zrobione z miłością. Żeby nie tylko zostawić produkt, ale trochę siebie, cząstkę swojej miłości - mówi ks. Augustyn.Jadłodzielnia w Dąbiu czynna jest codziennie przez całą dobę.W Goleniowie księża chrystusowcy postawili jadłodzielnię przy ulicy Jana Pawła II.Żywność można przynosić do dziewięciu szafek prowadzonych przez Stowarzyszenie Jadłodzielnia.