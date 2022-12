Bezrobocie w regionie na rekordowo niskim poziomie

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Niskie bezrobocie to mniej problemów społecznych, pracodawcy muszą też dbać o swoich pracowników - mówi profesor Piotr Niedzielski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Według najnowszych badań, bezrobocie w Szczecinie spadło poniżej trzech procent.



- Dla społeczeństwa jest to bardzo dobra informacja. Niskie bezrobocie to mniej problemów społecznych. To też ważna informacja dla pracodawców, którzy muszą myśleć o tym, w jaki sposób utrzymać tych pracowników, których już zatrudniają. Ale także w jaki sposób automatyzować pracę, czyli zastępować pracę żywą pracą mechaniczną - mówi prof. Niedzielski.



Dzięki interwencji rządu, w czasach pandemii Polska nie odczuła recesji w tym okresie, jednak płaci za to inflacją - mówi Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Przypomina lata 90., gdzie liczył się tylko wskaźnik inflacji a bezrobocie szalało.



- Zastosowaliśmy dodatkowy impuls w postaci przekazania bardzo dużej ilości pieniądza na rynek, żeby ta gospodarka dalej funkcjonowała i wręcz się rozwijała. To jest coś za coś. Nie mamy bezrobocia, ale przez to - jak w Europie - mamy inflację - mówi Szałabawka.



Bezrobocie w Zachodniopomorskiem waha się w okolicach 7 procent i jest najniższe w historii. W 2015 roku wynosiło ponad 13%.