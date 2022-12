Przerwę między świętami Polacy chętnie spędzają nad polskim morzem

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W czapkach i ciepłych kurtkach spacerują między plażą a świnoujską promenadą. Turyści przerwę między świętami chętnie spędzają nad morzem, co cieszy przede wszystkim lokalnych przedsiębiorców.

Zdaniem turystów, przepis na udany świąteczny urlop to przyjazd nad morze. We wtorek na promenadzie w Świnoujściu ich nie brakowało, gdyby nie czapki i puchowe kurtki, można by powiedzieć, że to środek wakacji.



- Latem to się smażymy, a teraz oddychamy świeżym powietrzem. - Mroźnie, fajne powietrze i ogólnie dobrze. Przyjechaliśmy na pięć dni, do nowego roku. - Wyrwać się na parę dni - mówią turyści.



Z całorocznej aktywności wypoczywających zadowoleni są przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy - wyjaśnia Michał Japtok z firmy Baltic Home.



- Świnoujście stało się kurortem całorocznym. To się doskonale uzupełnia. Wtedy kiedy są polskie święta, jest więcej Polaków, kiedy są niemieckie, jest więcej gości z Niemiec - mówi Japtok.



Nad morze przyciąga nie tylko zimowa aura, ale i wyjątkowy czas, czyli Sylwester. Za zabawę z noclegiem dla dwóch osób w Świnoujściu zapłacimy od 400 do 1400 zł.