Miał zgwałcić byłą partnerkę tuż przed Wigilią. Szokujące doniesienia

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

43-latek z Kołobrzegu miał zgwałcić swoją byłą partnerkę. Mężczyzna trafił już do aresztu.

43-letni mężczyzna usłyszał zarzut gwałtu na swojej byłej partnerce. Do zdarzenia miało dojść dzień przed Wigilią. Wówczas mężczyzna opuścił szpital i tego samego dnia udał się do mieszkania byłej partnerki. Na miejscu miało dojść do gwałtu. Gdy 43-latek wyszedł z mieszkania, kobieta wezwała pomoc. Zajęli się nią medycy, a za mężczyzną ruszyła policja.



Po pościgu samochodowym podejrzanego udało się zatrzymać. Usłyszał on zarzut gwałtu, ale nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że przyszedł do byłej partnerki, by się pogodzić, a ta odbyła z nim stosunek dobrowolnie.



43-latek zgodnie z decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 12 lat więzienia