Fajerwerki do kontroli. Służby zaczynają akcję

Służby rozpoczną w środę kontrole stoisk z fajerwerkami w Szczecinie.

Funkcjonariusze straży miejskiej i policji będą sprawdzać przede wszystkim czy dane stoisko ma niezbędne dokumenty, gaśnice, a sprzedawcy informują klientów o zakazie strzelania aż do nocy sylwestrowej.Będą także przypominać handlarzom o zakazie sprzedaży materiałów pirotechnicznych niepełnoletnim. Funkcjonariusze przypominają, że sprzedaż fajerwerków osobom nieletnim to już nie wykroczenie, a przestępstwo. Grożą za to dwa lata więzienia.