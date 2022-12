Gmina Darłowo. Dzięki tej inwestycji zyska sześć miejscowości

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Sześć miejscowości z nadmorskiej gminy Darłowo zyska w przyszłym roku kanalizację sanitarną. Będzie to możliwe dzięki wsparciu ze środków rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na ten cel gmina Darłowo otrzymała już ponad 9 milionów złotych.

Budowa kanalizacji sanitarnej obejmie miejscowości Palczewice, Cisowo, Kopnica, Zakrzewo, Drozdowo i Sulimice. To spore wyzwanie dla samorządu - przyznaje wójt gminy Darłowo Radosław Głażewski.



- W przyszłym roku będzie wykonywana największa inwestycja kanalizacyjna w gminie Darłowo, także dofinansowana ze środków Polskiego Ładu. To jest ponad 13 milionów złotych. Będzie skanalizowanie północno-wschodniej części całej gminy Darłowo. Staramy się jak najlepiej, by w tych trudnych czasach wszystkie inwestycje zrealizować. To szansa dla naszej gminy - podkreśla Głażewski.



Ścieki z nowej - prawie 10-kilometrowej sieci kanalizacji sanitarnej - będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni w miejscowości Rusko.