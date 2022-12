Budowa terminala kontenerowego. Wojewoda Bogucki wskazał, co jest kluczowe

"Życzyłbym sobie, żeby umowa na budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu została podpisana jak najszybciej, ale wszystko w rękach Zarządu Portu" - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.

W Świnoujściu - na wschód od gazoportu - planowana jest budowa terminalu, który będzie mógł obsługiwać największe kontenerowce wchodzące na Bałtyk. To jest inwestycja, którą chcielibyśmy dokończyć - zaznaczył wojewoda Bogucki.- To byłoby postawienie czytelnego stempla na tych inwestycjach, również morskich i wielkich inwestycjach infrastrukturalnych na Pomorzu Zachodnim. Wierzę głęboko, że tak się stanie, ale tu wszystko jest w rękach Zarządu Portu - podkreślił zachodniopomorski wojewoda.Zarząd Portów wybrał już firmę, która terminal zbuduje. Firma, która podpisze umowę z Zarządem Portów, wybuduje pirs i przez 30 lat będzie operatorem terminalu.Urząd Morski w Szczecinie ma wybudować falochron i pogłębić podejście do nowego portu. Inwestycja ma kosztować kilka miliardów złotych.