Wzmocnienie współpracy organów ścigania. Policja podsumowuje projekt [WIDEO, ZDJĘCIA]

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie podsumowała pierwszy rok realizacji projektu, który miał na celu między innymi wzmocnienie współpracy organów ścigania w przeciwdziałaniu i wykrywaniu handlu ludźmi, nielegalnej migracji i przemocy ze względu na płeć.

Realizowane były szkolenia, warsztaty i konferencje. Brali w nich udział również policjanci z Wielkiej Brytanii i Niemiec. - One dotyczyły głównie nauczenia i przekazania takich umiejętności i wiedzy policjantom, ale też przedstawicielom parterów i zaprzyjaźnionych służb, aby mogli lepiej i skuteczniej działać w obszarze profilaktyki handlu ludźmi - mówi podinspektor Elżbieta Szatanik pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie do spraw obrony praw człowieka.



Oprócz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie partnerami są m.in. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie oraz KWP we Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim.