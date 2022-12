Bogucki w kontekście pracowników MOPR. "Musimy zadbać o zarabiających najniższe pensje"

"Musimy zadbać przede wszystkim o tych, którzy uczciwie pracują, a zarabiają najniższe pensje" - tak o podniesieniu płacy minimalnej mówił w "Rozmowie pod Krawatem" wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Przypomnijmy, od stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 3490 zł, a od 1 lipca - 3600 zł. - Nie zgadzamy się na to, że oszczędzać na wynagrodzeniach ludzi - podkreślił wojewoda. Tym samym jak zwrócił uwagę wojewoda pracownicy szczecińskiego MOPR-u otrzymają 810 złotych podwyżki w ciągu dwóch lat, a domagali się 1000 złotych - przy czym władze miasta w Szczecinie nie znalazły dodatkowych środków.- Pokazaliśmy, że przez ostatnie siedem lat rządów można dokonywać zmian, że można podzielić się z Polakami tym, co tak naprawdę, sami zarobili. Tak samo powinno być w samorządach. Nie może być tak, że samorządowcy dzisiaj narzekają, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zabrał im podatki - zaznaczył wojewoda Bogucki.Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r. wyniesie 3490 złotych. To wzrost o 480 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r. Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r. do 3600 zł oznacza wzrost o 590 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,6 proc.