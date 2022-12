"Jedyne takie kino w Kołobrzegu" zostaje

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kino "Wybrzeże" pozostanie w Kołobrzegu jeszcze przez minimum trzy lata. To jedyny taki obiekt w nadmorskim kurorcie.

Kino "Wybrzeże" od lat mieści się w dzierżawionym od miasta budynku przy ulicy Łopuskiego, w samym centrum Kołobrzegu. Dotychczasowa umowa wygasała wraz z końcem roku. Dzierżawca zwrócił się do miasta o jej przedłużenie o kolejne trzy lata.



Chociaż czynsz dzierżawny wynosi zaledwie dwa tysiące złotych, to radni nie mieli wątpliwości, by przedłużyć umowę dla kina na takich warunkach. Radny Wiesław Parus tuż przed głosowaniem powiedział, że dzierżawca może liczyć na przychylność Rady Miasta.



- To jest, można powiedzieć, jedyne takie kino w Kołobrzegu, ale ma problemy. Zdecydowanie damy szansę - powiedział radny Parus.



Radni jednogłośnie przedłużyli umowę dla "Wybrzeża" z niskim czynszem, dzięki czemu kołobrzeżanie i turyści wypoczywający nad morzem nadal będą mogli oglądać nowości filmowe na dużym ekranie. Dzierżawca został natomiast zobowiązany do remontu sali kinowej, jak i odświeżenia elewacji i wejścia do obiektu.