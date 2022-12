Były wojewoda miał przywłaszczyć 200 tysięcy złotych

Przywłaszczenie blisko 200 tysięcy złotych - za taki czyn odpowie przed sądem były wojewoda zachodniopomorski w okresie PO-PSL Marcin Zydorowicz. Jest on jednym z 26 osób objętych aktem oskarżenia, dotyczącym afery polickiej, który trafił do sadu.

Jak mówi Marcin Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, były wojewoda jest oskarżony przywłaszczenie środków z fundacji należącej do Grypy Azoty.- Marcin Z. jest oskarżony o przywłaszczenie środków finansowych z fundacji Grupy Azoty Police na rzecz rozwoju piłki siatkowej kobiet w kwocie dokładnie 196.800 złotych - podkreśla prok. Lorenc.Według śledczych były wojewoda w 2015 roku miał wystawić 6 faktur, za usługi, które nie zostały wykonane.- Kierując firmą należącą do niego, która zajmowała się pozyskiwaniem sponsorów, wystawił on poświadczające nieprawdę faktury, bowiem faktycznie nie doszło do wykonania jakichkolwiek czynności związanych między innymi z pozyskiwaniem przez tę firmę sponsora dla jakiegokolwiek podmiotu - zaznacza prokurator Marcin Lorenc.Marcin Zydorowicz nie przyznaje się do winy.