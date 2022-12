Waloryzacja emerytur. "Myślę, że każdego to cieszy" [WIDEO]

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska powiedziała, że 40 miliardów złotych zostanie przekazanych w przyszłym roku na waloryzację rent i emerytur. Do odbiorców trafi dodatkowe 250 złotych brutto, a waloryzacja wyniesie 13,8 procent.

Jak mówiła Gertruda Uścińska, to nie jedyna podwyżka świadczeń. - Na wzrost wydatków wpłynie też wzrost świadczeń emerytalnych. Dzisiaj emerytura wynosi 2950 złotych, ale nowo przyznana wynosi już 3390 złotych. Z naszych prognoz wynika, że w 2027 roku, to będzie już 4420 złotych - powiedziała prezes ZUS.Szczecińscy emeryci cieszą się z waloryzacji emerytur. Jak podkreślają, każda złotówka jest dla nich wagę złota. - Jak się ma grosze, a dostanie się więcej, to na pewno. - Myślę, że każdego to cieszy. - Waloryzacja, "trzynastki" i "czternastki" dużo pomogły, oby tak dalej było - mówią szczecińscy emeryci.Ponadto prezes ZUS zachęciła również do jak najpóźniejszego przechodzenia na emeryturę. Gertruda Uścińska podkreśliła, że zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Zakład, rok pracy dłużej po osiągnięciu wieku emerytalnego daje emeryturę większą od 8 do 15 procent.