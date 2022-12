Sylwester nad morzem. Istnieją dwa typy turystów

Sylwester nad polskim morzem nadal popularny wśród turystów. Nasz reporter sprawdził, jak wygląda oferta na powitanie nowego roku w Kołobrzegu.

Chociaż władze Kołobrzegu zdecydowały o tym, by nie organizować miejskiej zabawy sylwestrowej pod chmurką, to nie oznacza, że nad morzem 31 grudnia będzie cicho i spokojnie. Nadmorskie hotele będą wypełnione turystami.Mariusz Ławro z Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego mówi, że Sylwestra nad morzem wybierają dwa typy gości. - Są takie osoby, które mają chwilę wolnego i chcą przyjechać nad morze i spędzić ten czas we własnym gronie, spacery, odpoczynek oraz delikatna rekreacja. Natomiast druga grupa turystów poszukuje zabawy, czyli balu sylwestrowego czy innej formy zabawy - podkreśla Ławro.Bale w lokalnych hotelach i ośrodkach zaczynają się od ceny 300 złotych za osobę, ale nie brakuje też ofert, którym bliżej do kwoty 1000 złotych. Specjalne propozycje na ten wieczór mają też lokalne restauracje.Jak wskazuje branża turystyczna, pomimo dużego zainteresowania kołobrzeskie obiekty mają jeszcze część wolnych miejsc. Osoby lubiące spontaniczne wypady mają więc szansę na rezerwację noclegu nad polskim morzem.