Nowa droga z Polskiego Ładu w Gminie Ińsko [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ponad trzy miliony złotych - tyle kosztowała nowo otwarta droga w Storkowie w Gminie Ińsko. Modernizacja objęła m.in. odświeżenie nawierzchni, chodników i postawienie zeroemisyjnego oświetlenia.

Droga w Storkowie jest największą inwestycją w Gminie Ińsko, jaką pamiętam - mówi burmistrz Ińska Jacek Liwak. - Trzeba to powiedzieć wprost. Polski Ład pozwolił nam na to, żeby zmodernizować tą drogę. Będzie to służyło na długie lata wszystkim mieszkańcom, zwłaszcza Storkowa, ale i Gminy Ińsko, ościennych gmin, bo ta droga jest dość mocno używana przez wiele, zwłaszcza podmiotów gospodarczych.



W końcu mamy burmistrza, który dba o to, żeby mieszkańcom żyło się dobrze i spokojnie - mówi sołtys Storkowa Władysław Tomczyk. - Mieszkańcy są bardzo zadowoleni i cieszą się niezmiernie, bo droga w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa, ale również zlikwidowała hałas, który panował.



Inwestycja została dofinansowana kwotą 3 325 000 złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych - mówi Anna Pawlak z Banku Gospodarstwa Krajowego. - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to program długofalowy i perspektywiczny. Program, który pozwala na odbudowę samorządów gospodarki po pandemii, która w znacznym stopniu przyczyniła się do osłabienia budżetów inwestycyjnych samorządów.



Wkład własny Gminy Ińsko w realizację inwestycji wynosił prawie 350 tysięcy złotych.