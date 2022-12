Czas kolęd. "Bardzo wiele osób zdecydowało się nas zaprosić"

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Kolęda na zaproszenie to w tym roku często wybierana forma wizyty kapłanów w domach wiernych. Niektóre parafie pozostają przy tradycyjnym sposobie, który był stosowany przed pandemią, czyli od drzwi do drzwi.

W parafii św. Jana Bosko w Szczecinie kilka tygodni temu rozniesiono formularze, na których można było zaprosić księdza - mówi proboszcz salezjanin ks. Mariusz Wencławek. - Bardzo wiele osób, dużo więcej niż się spodziewałem, zdecydowało się nas zaprosić. To zawsze okazja do wspólnej modlitwy, do pobłogosławienia mieszkania i moment dialogu - podkreśla ks. Wencławek.



W Stargardzie chrystusowiec i proboszcz parafii św. Józefa ks. Krzysztof Wąchała mówi, że wizyta będzie tradycyjna od drzwi do drzwi, a dla ułatwienia, gdzie ksiądz może zapukać. - Proponujemy naszym parafianom, żeby oznaczyli, tradycyjnie zresztą, swoje drzwi literami: K+M+B - dodaje ks. Wąchała.



Szymon Jurksztowicz ze wspólnoty Emmanuel uważa, że dzisiejszy świat zaprasza również świeckich, by wyjść do ludzi. - Zanim człowiek, który nie jest w Kościele, zechce spotkać się z księdzem, najpierw musi otworzyć się na Jezusa i myślę, że to jest nasza rola - zaznacza Jurksztowicz.



Jedni księża już kolędują, inni rozpoczną w styczniu.