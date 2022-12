dr hab. Maciej Drzonek, prof. US. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To mało prawdopodobny scenariusz - tak o wspólnej liście opozycji w wyborach parlamentarnych mówił gość "Rozmowy pod Krawatem".

Profesor Maciej Drzonek politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego zwracał uwagę, że jest to możliwe rozwiązanie, ale wydaje się, że dla samej opozycji niekorzystne.



- Gdyby Donald Tusk zwołał za kilka tygodni konferencję prasową i ogłosił, że wszystkie ręce na pokład, ale nie będzie premierem, i tu wskazał kogoś innego na ten urząd na przykład Rafała Trzaskowskiego, co wydaje się dzisiaj niemożliwe, to myślę, że jedna lista wyborcza złożona z Polski 2050, Lewicy i PSL-u byłaby bardziej prawdopodobna - podkreślał politolog.



Wybory parlamentarne odbędą się jesienią przyszłego roku.