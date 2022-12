Remont stoczniowej świetlicy w przyszłym roku? [ZDJĘCIA]

Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się rozpocząć remont historycznej świetlicy stoczniowej - mówił w czwartek na spotkaniu noworocznym przewodniczący Solidarności na Pomorzu Zachodnim Mieczysław Jurek.

Świetlica stoczniowa to miejsce, gdzie podpisano Porozumienia Sierpniowe 1980 roku. - W piątek o 9 spotkamy się u pana wojewody z Piotrem Myncem i panem Marcinem Stefaniakiem, żeby kontynuować rozmowy na temat kształtu instytucji, jaka ma powstać w Szczecinie pomiędzy Solidarnością a Ministrem Kultury. Ma dotyczyć sposobu funkcjonowania tej instytucji - mówi Jurek.Jest wola polityczna, aby zagospodarować ten budynek i udostępnić go zwiedzającym - dodaje przewodniczący Solidarności. - Po ostatnich rozmowach Piotra Mynca, jest wola ze strony ministerstwa, aby taką instytucję pomiędzy Solidarnością ze Szczecina a ministrem tworzyć, opracować kształt funkcjonowania. I to już wie zespół powołany przez pana ministra Glińskiego, bo sam premier Gliński naciska na to i o to zabiega.Na zlecenie miasta opracowano już koncepcję zagospodarowania obiektu. Niedawno zburzono część głównej bramy tak, aby umożliwić wejście do świetlicy omijając tereny stoczniowe.