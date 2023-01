Szczecińskie studzienki z... przesłaniem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pierwsza pojawiła się w Szczecinie na powitanie XXI wieku, ale te słowa nadziei warto przypominać sobie na początku każdego nowego roku.

Chodzi o wyjątkowe pokrywy do studzienek kanalizacyjnych. Na trzech takich w Szczecinie wyryty jest Hymn o miłości, czyli fragmenty listu św. Pawła do Koryntian.



Możemy na nich przeczytać słowa: "Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości,

nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego,

nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje."



Pierwsza z tych studzienek zamontowana została na łączniku między ulicami Tkacką i Staromłyńską w 2001 roku, jest tam dodatkowy dopisek "Witamy w XXI wieku" - mówi szczeciński przewodnik Tomasz Wieczorek.



- To było, jak sam autor projektu mówi, takie poczucie nadziei, którą wtedy wszyscy żyjący odczuwali. To nowe stulecie, a tak naprawdę nowe tysiąclecie - będzie już nie tak bardzo drastycznie przebiegało, jak wiek XX, że to będzie prawdziwe nowe otwarcie... - podkreśla Wieczorek.



Studzienki są regularnie poszukiwane przez mieszkańców i turystów - dodaje Tomasz Wieczorek: - Z tym tekstem, chyba tak naprawdę najbardziej znanym fragmentem Pisma Świętego, wielu ludzi się identyfikuje, nie tylko w mementach ślubu. To przecież nie tylko hymn, lecz wręcz oda do miłości. Z takim określeniem też można się spotkać...



Druga studzienka znajduje się przed Katedrą, a trzecia na terenie Seminarium Duchownego. Wszystkie zostały zaprojektowane przez Henryka Gałkowskiego z odlewni żeliwa w Tułowicach Małych pod Opolem.