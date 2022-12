Niemcy nie chcą płacić za parkowanie w Świnoujściu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zagraniczni kierowcy zalegają z płatnością ponad 2 mln zł za bilety Strefy Płatnego Parkowania w Świnoujściu.

Wyspiarze są oburzeni, a samorząd rozkłada ręce, nie mogąc znaleźć sposobu na odzyskanie należności.



Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Świnoujściu miało zasilić budżet miasta głównie z opłat od turystów. A w Świnoujściu najwięcej jest tych zagranicznych. Okazało się, że ci za postój na parkingach nie płacą. I zalegają całkiem sporą sumę, co mieszkańcom wysp niekoniecznie się podoba.



- Ja się czuję tak, jakby miasto patrzyło bardziej na turystów niż na mieszkańców. - Stawiają samochody wszędzie, na trawie, między blokami. Wychodzi na to, że mieszkańcy mają nie wiem gdzie parkować, żeby przyjezdni mieli miejsce... - skarżą się świnoujścianie.



Rzecznik prezydenta, Jarosław Jaz wyjaśnia, że w dochodzeniu należności trzeba być ostrożnym - głównie przez ograniczenia prawne. - Świnoujście podobnie, jak wiele innych samorządów również poszukuje rozwiązania tego problemu. Rozpatrywana była możliwość korzystania z kancelarii prawnej. Jednak w dalszym ciągu kwestią sporną dla prawników pozostaje legalność tej współpracy - dodaje Jaz.



Godzina postoju w SPP w Świnoujściu wynosi od 3 do 4,50 PLN.