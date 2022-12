Metropolita prosi o modlitwę za Benedykta XVI

Metropolita szczecińsko-kamieński prosi księży i wiernych o modlitwę w intencji Benedykta XVI. Arcybiskup Andrzej Dzięga zachęca też do odprawiania mszy świętych "w intencji błagalnej o zachowanie sił i przedłużenie życia Benedykta XVI, Papieża - seniora".

"Niech Go Pan zachowa w czasie pogłębionego świadectwa wiary całego Kościoła jako umocnienie wiary Ludu Bożego" - napisał abp Dzięga w prośbie do księży. "Zachęcam także, by w homiliach, katechezach i komentarzach przypominać wobec Ludu o zasługach tego Papieża, także jako współpracownika Św. Jana Pawła II, dla Kościoła powszechnego, na drogach apostolskiego głoszenia Prawdy" - kontynuuje metropolita.O 17.30 nabożeństwo w kościele św. Jana Bosko w Szczecinie. - Z racji czwartku modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, a dziś szczególnie chcemy modlić się za papieża seniora. W wielu miejscach będą odprawiane msze święte w tej intencji i w modlitwie wiernych ta intencja będzie się pojawiała w tych dniach, w których szczególnie chcemy wspierać papieża - mówi proboszcz parafii, salezjanin ks. Mariusz Wencławek.W środę podczas audiencji ogólnej papież Franciszek wezwał do modlitw w intencji chorego papieża seniora.Stan papieża emeryta Benedykta XVI jest poważny, ale stabilny - poinformował watykański rzecznik prasowy. - Papież senior dobrze odpoczął ostatniej nocy, jest zupełnie przytomny i świadomy - oświadczył Matteo Bruni. Biuro Prasowe Watykanu poinformowało wczoraj, że stan zdrowia 95-letniego Benedykta XVI się pogorszył, głównie z powodu zaawansowanego wieku. Papieża seniora odwiedził wczoraj papież Franciszek.