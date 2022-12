Ekokatastrofa Odry. Ostatni moment na złożenie wniosku

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Jeszcze do końca roku przedsiębiorcy poszkodowani przez katastrofę ekologiczną na Odrze mogą złożyć wniosek o dofinansowanie - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Chodzi o przedsiębiorców, których przychody spadły o minimum 50 procent z branż turystyki, gastronomii, rybołówstwa, kultury, rozrywki, sportu i rekreacji.



Wysokość jednorazowego wsparcia wynosi 3010 zł "na rękę" za każdego ubezpieczonego.

Wniosek - tylko elektroniczny - można złożyć na PUE ZUS.



Podstawowe kryteria, jakie powinien spełnić płatnik składek, żeby skorzystać z rekompensaty finansowej to prowadzenie działalności na określony dzień (1 lipca 2022 r.), zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych do 31 lipca 2022 r., data obowiązku opłacania składek nie późniejsza niż 1 lipca br. i zgłoszenie przynajmniej jednej osoby do ubezpieczeń (i utrzymanie tego ubezpieczenia).



Aby otrzymać pomoc konieczny będzie przede wszystkim spadek przychodu w sierpniu 2022 r. o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodu w lipcu 2022 r., czerwcu 2022 r. albo sierpniu 2021 roku.