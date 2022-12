Zarobili na tym prawie pół miliarda. Usłyszeli ponad trzy tysiące zarzutów

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Organizowali nielegalny hazard, zarobili na tym prawie pół miliarda złotych - członkowie grupy przestępczej staną przed sądem. Usłyszeli ponad trzy tysiące zarzutów.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Chodzi o 40 osób, które organizowały gry na automatach w punktach usługowo-handlowych terenie województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, mazowieckiego, małopolskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.



Działali od 2013 do 2021 roku. Zajmowali się przede wszystkim poszukiwaniem lokali nadających się do urządzania gier z wykorzystaniem automatów hazardowych, ich rozlokowaniem, podłączeniem i cykliczną zbiórką gotówki z automatów. Pieniądze przekazywali Marianowi Ż. - brodnickiemu przedsiębiorcy, który kierował grupą.



Czterdziestu oskarżonym w tej sprawie przedstawiono łącznie ponad 3 tysiące zarzutów, dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, nakłaniania do składania fałszywych zeznań oraz organizowania na automatach gier hazardowych.



Do sądu przesłano liczący ponad 1000 stron akt oskarżenia oraz przekazano materiał dowodowy zawarty w prawie 1000 tomów akt.



Większość zarzucanych podejrzanym przestępstw to przestępstwa karnoskarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności w wymiarze przekraczającym 7 lat pozbawienia wolności. Kierującemu grupą przestępczą Marianowi Ż. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.