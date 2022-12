Goleniów: Upamiętnią rotmistrza Witolda Pileckiego

Goleniów upamiętni Witolda Pileckiego. Na placu jego imienia stanie najprawdopodobniej pomnik rotmistrza - informuje portal goleniowska.com.

To inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Zaprojektuje on i sfinansuje projekt. Na razie nie wiadomo czy będzie to pomnik, postument, czy tablica pamiątkowa. Projekt ma zostać zrealizowany w przyszłym roku, wcześniej odbędą się konsultacje społeczne.Rotmistrz Witold Pilecki dobrowolnie trafił do KL-Auschwitz, aby wewnątrz obozu koncentracyjnego zorganizować ruch oporu i pomóc w ucieczce członkom Tajnej Armii Polskiej, której był współorganizatorem. To dzięki jego materiałom wywiadowczym, przekazywanym poza mury obozu, świat dowiedział się o koszmarze, jakim niemieccy oprawcy zgotowali więźniom KL Auschwitz. Po wojnie piekło zgotowali rotmistrzowi Pileckiemu komuniści.Aresztowany 8 maja 1947 r. został oskarżony m.in. o posiadanie broni, przygotowywanie zamachów zbrojnych oraz posługiwanie się nielegalnymi dokumentami. Po brutalnym śledztwie, 3 marca 1948 r. stanął przed sądem. Wyrok w tym pokazowym procesie zapadł 15 marca 1948 r. Skazany na karę śmierci rotmistrz Witold Pilecki został zamordowany w więzieniu mokotowskim 25 maja 1948 r. o godzinie 21:30.