Ciepły koniec roku. Może paść rekord temperatur

Obecny rekord temperatury dla Szczecina w Sylwestra to 12,9 stopnia, a w Nowy Rok - 11,8. Tak było rok temu.

W Sylwestra i Nowy rok mogą paść rekordy ciepła w Szczecinie - prognozuje dr Szymon Walczakiewicz, meteorolog z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ocieplenie dotarło do regionu; mimo kalendarzowej i astronomicznej zimy na termometrach w Szczecinie prawie 10 stopni na plusie. Najbliższe dni będą jeszcze cieplejsze - zapowiada dr Walczakiewicz.



- Sylwester rozpocznie się temperaturą w granicach ok. 5 stopni. Będzie ona z godziny na godzinę stopniowo rosła. Apogeum tego wzrostu temperatury spodziewamy się na noc sylwestrową oraz na 1 stycznia, gdzie niektóre wyliczenia modeli wskazują, że temperatura maksymalnie może wzrosnąć do 12, a nawet 15 stopni - dodaje.



Nie oznacza to jednak, że zima powiedziała ostatnie słowo - dodaje dr Walczakiewicz.



- Są prognozy długoterminowe, które wskazują, że pod koniec przyszłego tygodnia, już w styczniu, około 5-go, 6-go ma nastąpić zmiana cyrkulacji i napływ chłodniejszych mas ze wschodu, które mogą przynieść opady deszczu ze śniegiem czy samego śniegu - mówi.



