Kołobrzeg. Już po remoncie ul. Armii Krajowej [ZDJĘCIA]

Zakończyła się przebudowa ulicy Armii Krajowej. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Zakończyła się przebudowa ulicy Armii Krajowej. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Zakończyła się przebudowa ulicy Armii Krajowej. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kierowcy w Kołobrzegu ponownie bez problemu mogą przejechać w kierunku centrum miasta. Zakończyła się przebudowa ulicy Armii Krajowej. Nie oznacza to jednak, że w mieście nie ma już utrudnień dla kierowców.

Prace na ulicy Armii Krajowej trwały przez ostatnie pół roku. Przez ten czas nieprzejezdny był około 500-metrowy odcinek prowadzący do ścisłego centrum Kołobrzegu.



Utrudnienia dobiegły już jednak końca. Droga jest przejezdna, a kierowcy korzystają z nowego ronda, które powstało na skrzyżowaniu z ulicą Sybiraków. Całe prace kosztowały blisko 6 milionów złotych, a połowę pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.



To jednak nie koniec utrudnień drogowych w Kołobrzegu. Wybierającym się na Sylwestra nad morze przypominamy, że nadal nieprzejezdna jest ulica Zdrojowa, czyli główna droga w dzielnicy uzdrowiskowej prowadząca także do kilkunastu hoteli. Prace w tym miejscu powinny zakończyć się do wakacji, a do tego czasu kierowcy muszą korzystać z objazdu przez ulicę Fredry.