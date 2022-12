Fundusz Autobusowy. Wsparcie dla zachodniopomorskich gmin [ZDJĘCIA]

54 samorządy naszego regionu otrzymały w piątek dofinansowanie w ramach Funduszu Autobusowego.

Dzięki rządowemu wsparciu w przyszłym roku na zachodniopomorskich drogach pojawi się aż 265 lokalnych linii samorządowych - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.- Ponad 24 miliony 600 tysięcy złotych trafia na Pomorze Zachodnie, do zachodniopomorskich gmin i powiatów po to, żeby tworzyć połączenia autobusowe. Ten nabór jest naborem rekordowym. Udało się przebić kwotę, która była w zeszłym roku - dodaje wojewoda Bogucki.To rekordowe wsparcie pozwoli na uruchomienie w przyszłym roku linii o długości ponad 9 tysięcy kilometrów. Trzynaście z nich, o długości ponad 260 kilometrów, pojawi się na terenie gminy Świdwin - podkreśla wójt Kazimierz Lechocki.- To tereny typowo wiejskie, które były w zasadzie na peryferiach, to dzięki temu programowi, przywróciliśmy je do kontaktu ze światem. Wspomnę, że na terenie naszej gminy przynajmniej cztery razy dziennie dojeżdża autobus do każdej miejscowości. Mieszkańcy korzystają, jestem pod wrażeniem, bo wydawałoby się, że autobusy będą puste, a są pełne - zaznacza Lechocki.Wszystkie linie autobusowe z nowego naboru zostaną uruchomione już na początku stycznia przyszłego roku.