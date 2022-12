Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Ciężarówka potrąciła pieszego w Dąbiu. Do zdarzenia doszło na ulicy Pomorskiej.

Do zdarzenia doszło przed 12. Przez godzinę był utrudnienia w ruchu; inaczej kursowała komunikacja miejska. Dotyczy to autobusów linii 64, 72, 77 i 79. Kursują z pominięciem przystanku Dąbie Dworzec. Po 13 wszystko wróciło do normy.



Poszkodowany mężczyzna w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala.