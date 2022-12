Pracownicy Książnicy Pomorskiej odnowili ponad 500-letni inkunabuł [ZDJĘCIA]

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Pracownicy Książnicy Pomorskiej przez 8 miesięcy prowadzili prace konserwatorskie inkunabułu z 1482 roku. Książka pochodziła z biblioteki katedralnej w Kamieniu Pomorskim.

Wolumin ma ponad 500 lat - mówi Grażyna Lupa, konserwator dzieł sztuki. - Pracowały przy tym dwie osoby, również koleżanka, która jest konserwatorem, podobnie jak ja, o tej specjalizacji. Gdyby dodać osiem i osiem, to jest szesnaście miesięcy pracy przy jednej książce, gdyby to robiła jedna osoba. Przez to, że pracowałyśmy we dwie, udało się to wykonać w ciągu ośmiu miesięcy - podkreśla Lupa.



Prace konserwatorskie książki współfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - mówi Wojciech Łopuch, kierownik pracowni konserwacji zbiorów. Pracownia odnawia dwie, trzy książki rocznie. - Należy dokładnie oczyścić, trzeba każdą stronę po kolei później kąpać. Po wykąpaniu należy uzupełnić, a po uzupełnieniu wyprostować. Później trzeba włożyć do prasy i wysuszyć, a następnie wszystko zszyć - opowiada Łopuch.



Odnowione dzieło to tzw. kolecek, czyli połączone dwie książki w jednej oprawie. Pierwsza z nich to rodzaj przewodnika biblijnego, druga dotyczy teologii moralnej. Mianem inkunabułu określano pierwsze książki drukowane.