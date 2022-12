Gmina Gryfino z darmową komunikacją. "Autobus będzie pierwszym wyborem"

Bez biletów będzie można jeździć na ośmiu liniach autobusowych. źródło: https://www.gryfino.pl/chapter_289000.asp

Od 1 stycznia Gmina Gryfino wprowadza darmową komunikację autobusową dla swoich mieszkańców.

Bez biletów będzie można jeździć na ośmiu liniach autobusowych, również do Szczecina, ale trasa zostanie skrócona do przystanku Szczecin Zdroje (rondo Ułanów Podolskich).



- Uzyskamy dzięki temu możliwość zmniejszenia ruchu samochodów osobowych na trasie Gryfino-Szczecin, Gryfino-miejscowości podmiejskie. Młodzież będzie mogła dojeżdżać do szkół, pracownicy do pracy w naszych zakładach. Liczymy, że autobus będzie pierwszym wyborem dla wielu z mieszkańców Gryfina. Osobiście uważam, że ten system ma naprawdę wyjątkowe znaczenie - podkreśla Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina.



Koszt utrzymania bezpłatnej komunikacji przez 5 lat to ponad 33 miliony złotych. Część pieniędzy na utrzymanie połączeń będzie pochodzić z wyższych stawek podatku od nieruchomości.