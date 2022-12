"Benedykt był dla św. Jana Pawła II wsparciem i podporą"

Najlepszy przykład współpracy polsko-niemieckiej, człowiek pokory i ogromnej wiary. Tak zmarłego papieża seniora Benedykta XVI wspominają księża i wierni ze Szczecina.

Na papieża Benedykta XVI patrzymy jak na pomost z Janem Pawłem II - mówi ks. dr Krzysztof Łuszczek.- Kardynał Ratzinger został prefektem kongregacji nauki i wiary w 1981 roku. Był nim przez 24 lata, do końca pontyfikatu św. Jana Pawła II. Jan Paweł II miał do niego ogromne zaufanie. Był dla niego wsparciem i podporą, był tez przyjacielem. Zdaje się, że jest to najlepszy w historii przykład współpracy i przyjaźni polsko-niemieckiej - mówi Łuszczek.Przemysław Landowski ze Szczecina wielokrotnie spotykał papieża podczas audiencji we Włoszech.- Pamiętam papieża Benedykta, jako osobę o niezwykłej pokorze i cieple, które biło podczas tych spotkań. Dla mnie to człowiek ogromnej wiary. Kiedy sięgam do jego książek, tam naprawdę mogę odnaleźć teksty, które papież Benedykt przemodlił i napisał to co pan Bóg przez niego chciał nam powiedzieć - mówi Landowski.Papież Benedykt miał 95 lat.