"Jego testament z pewnością wniesie dużo światła i bożej mądrości"

Papież Benedykt XVI pokazał, jak bardzo umiłował Kościół, całe życie poświęcił dla niego - opowiada ks. dr Paweł Płaczek, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Krępsku koło Goleniowa.

Ks. Płaczek został wyświęcony już za pontyfikatu papieża Benedykta, a spotkał go w Rzymie w 2008 roku. Wtedy też papież Benedykt XVI poświęcił złotą koronę i perłowy różaniec dla Sanktuarium Dzieci Fatimskich na os. Kasztanowym w Szczecinie.Ks. Paweł Płaczek wspomina moment poświęcenia.- Miałem okazję jako pierwszy stojący najbliżej papieża powiedzieć: ojcze święty to jest korona, to jest różaniec przywieziony ze Szczecina. Wtedy papież powiedział: Szczecin lezy na północy. Tylko jedno zdanie, ale jego spojrzenie, jego mądrość, towarzyszy mi nadal w mojej kapłańskiej drodze - mówi Płaczek.Ufam, że ten pontyfikat będzie na nowo odczytany, bo papież Benedykt wniósł dla Kościoła bardzo dużo.- Dla mnie będzie to okazja, żeby na nowo sięgnąć do jego trzech ważnych encyklik, listów i przesłań. Z niecierpliwością czekam na jego testament, który z pewnością wniesie i w moje kapłańskie życie dużo światła i bożej mądrości - mówi ks. Paweł Płaczek.O godzinie 18 w Bazylice Archikatedralnej msza św. w intencji zmarłego papieża pod przewodnictwem abp. Andrzej Dzięgi.