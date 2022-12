Szczecińskie sklepy przeżywają oblężenie. "Krewetki, sushi i papier toaletowy" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zapełnione parkingi i ogromne kolejki w szczecińskim sklepach - trwają przygotowania do nocy sylwestrowej.

Krewetki, szampan i słodycze - to tylko niektóre z produktów, które klienci wywożą w sklepowych wózkach. Większość z nich deklaruje jednak, że Sylwestra spędza w domu z powodu grypy.



- Same takie podstawowe rzeczy. W tym roku domówka. - Krewetki, sery, sushi, papier toaletowy. - Żona będzie gotować, ale nie wiem co. - Ryba po grecku, sałatka jarzynowa na świeżo, karpik jeszcze. Świątecznie-sylwestrowo. - Szampan, tak skromnie w tym roku, bo grypa panuje. - W tym roku wyjątkowo w domu, ponieważ inflacja pokrzyżowała nam plany i dzieci chore - mówią szczecinianie.



Tegoroczne miejskie imprezy sylwestrowe w województwie zachodniopomorskim m.in. w Szczecinie, Stargardzie i Świnoujściu nie odbędą się, ze względu na oszczędności w budżecie miasta.