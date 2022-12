Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Loki, włosy w cekinach, a u panów krótko ścięte boki - takie stylizacje królują w szczecińskich salonach urody i zakładach fryzjerskich przed nocą sylwestrową.

- No jak to dla kogo, dla męża. Ponieważ my akurat w tym roku będziemy w domu, ale nie znaczy to, że w piżamie. Musi być szałowa kreacja i fryzura - mówi szczecinianka.



Chętnych na sylwestrową kreacje jest bardzo dużo - mówi Aleksandra Niedzielska ze szczecińskiego salonu urody.



- Jestem fryzjerem, który kocha swoją pracę i klientów. Musze być dzisiaj w pracy i dla nich coś pięknego na włosach przygotować. Cały czas loki są w modzie, ale też włosy naturalne, fryzury w cekinach lub są muśnięte lekko różem - mówi fryzjerka.



Wśród kobiet ogromną popularnością cieszą się również makijaże wieczorowe, które powinny komponować się z wybraną kreacją, fryzurą i urodą.