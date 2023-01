Nowa siedziba Teatru Polskiego coraz bliżej

Teatr Polski w Szczecinie. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Budowa Teatru Polskiego powinna zakończyć się w tym roku.

Dyrektor Adam Opatowicz nie chce podawać konkretnych terminów, ale zapewnia, że początek przyszłego będziemy już witać w nowej siedzibie.



- To nie jest tylko kwestia nadziei, ale myślę, że wreszcie do końca dobiegnie ten trudny i mozolny proces budowy teatru... Nie wiem czy będziemy przeznaczać to miejsce na tańce i podrygi. Myślę, że nie, to będzie wyjątkowa przestrzeń, gdzie będzie funkcjonował teatr z kilkoma scenami - podkreśla Opatowicz.



A dokładnie z pięcioma - sceną główną na 610 miejsc, sceną szekspirowską na 320 miejsc, a także salą kabaretową, wielofunkcyjną salą prób i sceną eksperymentalną.



I dla tych scen szykujemy również nowe przedstawienia - mówi Adam Opatowicz: - Możemy grać tylko ten repertuar, który udało nam się dopasować do miejsc, w których spotykamy się teraz z publicznością. Cały nasz obecny wysiłek idzie w innym kierunku, a mianowicie w tym, aby w nowym miejscu pojawiło się - w bardzo krótkim czasie - jak najwięcej wydarzeń.



Na razie teatr ma tymczasową siedzibę na Łasztowni - czyli w namiocie teatralnym przy ulicy Energetyków. Dodatkowo spektakle można zobaczyć na wynajętych scenach w Nowym Browarze.