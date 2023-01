Pierwszy dzień stycznia przywitał mieszkańców regionu wiosenną aurą. Dla wielu z nas jest to doskonała okazja do spacerów.

Jednak - jak mówią szczecinianie - choć ciepła pogoda sprzyja aktywności, może przynieść również negatywne skutki.- To jest zaskakująca temperatura, jeśli chodzi o tę porę roku i środek zimy. - Zdaję sobie sprawę, że to nie jest korzystne dla przyrody, mówię jako posiadacz ogrodu. - To widać wokół: bardzo dużo chorych ludzi i to chorych dosyć poważnie. To przeziębienie, ta grypa nie mijają szybko. Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego rytmu. Rytm został zaburzony - mówili spacerujący.Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dzisiaj zostały osiągnięte kolejne rekordowe temperatury.