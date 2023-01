Ruszyła przebudowa drogi w Dźwirzynie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Rozpoczęły się prace przy przebudowie głównej drogi w nadmorskim Dźwirzynie. Na miejscu należy spodziewać się utrudnień, ale droga pozostaje przejezdna.

Chodzi o dwukilometrowy odcinek ulicy Wyzwolenia wykonany z betonowych, ale już mocno wysłużonych płyt, które ma zastąpić nowa, równa nawierzchnia. Prace już się rozpoczęły.



Obecnie na poszczególnych odcinkach zablokowany jest jeden pas ruchu, ale droga pozostaje przejezdna. Chociaż utrudnień należy spodziewać się także w kolejnych miesiącach, w tym także w czasie wakacji, to wykonawca nie przewiduje zamknięcia głównej drogi przejazdowej przez nadmorski kurort.



Wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś mówi, że wszystkie prace powinny zostać wykonane do końca 2023 roku.



- Trzymamy kciuki za wykonawcę, aby ten termin został utrzymany. Myślę, że sezon 2024 to już będzie przyjemna przejażdżka przez Dźwirzyno, na nowej drodze z oświetleniem i parkingami - mówi Kuś.



Inwestycja kosztuje ponad 16 milionów złotych. 14 mln zł stanowi dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.