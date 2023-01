Zdrowo wbiegli w Nowy Rok [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Tradycyjnie - dzień po Sylwestrze - wystartował kolejny już bieg noworoczny. W wydarzeniu udział wzięło 400 osób.

Jak mówi uczestnik Marcin Charęza, to doskonały sposób na aktywne rozpoczęcie roku: - Można widzieć po zgromadzonych tutaj biegaczach, że atmosfera jest bardzo dobra. To jeden z najlepszych biegów w roku, choć na parkiecie niektórzy bawili się do białego rana, to na start przychodzą w wyśmienitych nastrojach. Może wyniki nie są super, ale każdy wbiegający na metę jest szczęśliwy.



- Tym wydarzeniem chcemy zachęcić szczecinian do biegania na co dzień - dodaje Jacek Kozłowski z Klubu Biegacza Maratończyk Team: - Tu już od kilku lat jest trend na to bieganie, i na zdrowy tryb życia... Bardzo więc zachęcam do takiego czynnego wypoczynku.



Najbliższy bieg organizowany przez Klub Biegacza Maratończyk Team "Policz się z cukrzycą" odbędzie się 29 stycznia.