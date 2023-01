UM przyjmuje kolejne wnioski na zakup tańszego węgla [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Od poniedziałku w Urzędzie Miasta w Szczecinie wydawane są zaświadczenia, które umożliwią kupno węgla na preferencyjnych warunkach.

Tak jak w zeszłym roku, zaświadczenie umożliwi zakup 1,5 tony węgla w cenie 2000 zł za tonę.



- Byłem po węgiel w listopadzie. Podobnie jak dzisiaj, było to załatwione dość szybko. Dzisiaj bez kolejki. Jeśli ktoś na początku się zgłosi po te zaświadczenie, to problemu nie będzie. Udało się kupić węgiel. Na styku, bo już mi się kończył ten poprzedni. Pali się i jest dobrze. Lepiej by było, gdyby węgla było trochę więcej. Może nie przydział trzy tony na rok, bo w moim przypadku to by się przydało dwa razy tyle. No ale jest jak jest - mówi jeden z kupujących węgiel.



Aby otrzymać takie zaświadczenie, trzeba spełnić odpowiednie kryteria - przypomina Paulina Łątka z Urzędu Miasta w Szczecinie.



- Osoby, które wcześniej otrzymały tzw. dodatek węglowy lub których wniosek o niego został pozytywnie rozpatrzony przez Szczecińskie Centrum Świadczeń oraz osoby, które nie występowały o dodatek, natomiast jako główne źródło ogrzewania wskazały instalacje na paliwo stałe - mówi Łątka.



Sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie prowadzona jest w czterech punktach: trzech w granicach Szczecina i w jednym w Przęsocinie.